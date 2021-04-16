РИАМО - 16 апр. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила выставление земельного участка в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы на торги под строительство спортивного объекта с парковкой, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь участка составляет 0,23 га. Инвестор сможет построить на нем спортобъект и парковку суммарной площадью 2696 кв. м.

Сейчас, по ее словам, на участке находится открытая автостоянка.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что ФОКи строят в жилых районах, где есть дефицит спортивных объектов. Из них 40% построят за счет города и 60% за счет инвесторов. По словам Собянина частные инвесторы заинтересованы в сотрудничестве несмотря на сложности. В 2020 году 10 спортивных объектов построили за счет инвестиций.