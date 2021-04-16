РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 апр. В Домодедове в пятницу начали выдавать ключи от квартир в доме на улице Текстильщиков, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

«Без малого 200 семей смогут въехать в новое комфортабельное жилье. Это 40 семей из ветхого и аварийного фонда и больше 140 семей, которые приобретали здесь квартиры», - сказал замначальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами министерства жилищной политики региона Андрей Любимов.

Строительство дома началось в 2016 году ООО ПКФ «Гюнай». Первоначальный срок ввода объекта в 2018 году был нарушен. Однако теперь застройщик полностью выполнил свои обязательства.

14 апреля министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.