РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. Ряд региональных льготников, проживающих в подмосковной Балашихе, может бесплатно протезировать зубы, для этого нужно предоставить все необходимые документы, сообщили в Балашихинском управлении соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«За 2021 год 1039 граждан городского округа Балашиха получили справку, подтверждающую наличие права на получение меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов», - сказал начальник управления социальной защиты населения по городскому округу Игорь Мамонкин.

Мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию для региональных льготников предоставляется ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Кроме того, данную услугу предоставляют неработающим пенсионерам, имеющим среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего пенсионера ниже 2,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе для пенсионеров (25 377 руб.).

Для получения госуслуги по выдаче справки, подтверждающей наличие права на получение меры соцподдержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, необходимо подать заявление в МФЦ, а также оформить онлайн-заявление через личный кабинет на региональном портале государственных (муниципальных) услуг, предоставив паспорт; документ, подтверждающий льготную категорию; направление от врача о необходимости зубопротезирования.

Для пенсионеров без льготной категории обязательными документами также являются выписка из домовой книги и трудовая книжка.

Повторное право на предоставление меры соцподдержки по зубопротезированию возникает не ранее 3 лет со дня предоставления указанной меры.

Справка предоставляется в медицинскую организацию, включенную в перечень медицинских организаций, утвержденный министерством здравоохранения Московской области.