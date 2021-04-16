РИАМО - 16 апр. В Подмосковье стартовал всероссийский экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», в нем примут участие 40 муниципалитетов, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций.

Участники акции должны будут собрать газеты, книги, журналы, бумагу, архивы, документы и кипованный гофрокартон. Эта макулатуры пойдет на вторичную переработку. За каждые 100 кг участники получат экобаллы. После подведения итогов их можно будет потратить на саженцы деревьев, набор книг или ценные призы.

«В первую неделю в экогонку включились Балашиха, Долгопрудный, Лобня и Реутов. Всего о своем участии заявили 40 муниципалитетов региона. Акция продлится до 27 мая, после чего будут определены и награждены победители – городские округа, сдавшие больше всего вторсырья. Осенью 2020 года лидерами по сбору стали Краснознаменск, Электрогорск и Лотошино», – сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Всероссийский проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!» существует с 2015 года. С 2018 года Главное управление социальных коммуникаций Московской области совместно с Общественной палатой Московской области проводит его на территории региона. За это время благодаря сданной макулатуре в Подмосковье сохранили 11 462 дерева.

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