РИАМО - 16 апр. Правоохранители задержали жителя столицы, которого подозревают в разбойном нападении, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Северное Тушино задержали подозреваемого в разбойном нападении на улице Героев Панфиловцев», – сказала заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. Дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного устанавливаются.

Согласно предварительной версии, злоумышленник ворвался в продуктовый магазин, который работает круглые сутки, ночью. Он начал угрожать продавцу, требуя алкогольные напитки. После отказа продавца задержанный напал на ее с ножом.

Чтобы дать отпор злоумышленнику, работница магазина взяла биту. Во время потасовки подозреваемый ударил ее и битой, которую выхватил, и ножом. Экстренные службы были вызваны в момент, когда женщина убежала от злоумышленника.

Мужчина прошел в подсобку торговой точки и начал пить алкоголь, его задержали на месте. Женщину доставили в медучреждение с повреждениями двух рук. Здесь ей оказали помощь.