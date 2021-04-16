РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ ) - 16 апр. В картиной галерее подмосковных Люберец открылась выставка «Малые города России», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Это совместный выставочный проект Союза художников Подмосковья и Московского союза художников. Проект показывает два взгляда на города России.

«Для художника выставка - это итог деятельности его работы. Особенно приятно, что эту выставку объединили два союза. Еще раз всех поздравляю», - сказал председатель Союза художников Подмосковья Александр Беглов.

По словам главы Люберец Владимира Ружицкого, формирование государства происходит на периферии.

Ружицкому в подарок вручили альбом от союзов художников. Академику Российской академии художеств Александру Рожникову присвоили звание академика Международной академии культуры и искусства.