РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в госкорпорацию Ростех) успешно провел предварительные и приемочные испытания спортивных пистолетов РГ120 и РГ120-1 «Аспид», сообщила пресс-служба предприятия.

Испытания провели для подтверждения соответствия технических и эксплуатационных характеристик. Результаты испытаний показали, что пистолеты РГ120 и РГ120-1 полностью соответствуют всем требованиям ТУ и ТТЗ. Характеристики надежности нового оружия в несколько раз превысили требования технического задания.

Спортивный пистолет калибра 9 на 19 мм разработан на базе армейского «Удава» и может применяться в трех классах состязаний по практической стрельбе. Модификация «Аспида» РГ-120-1 отличается автоматическим предохранителем и возможностью установки коллиматорного прицела.

Испытания опытно-конструкторских работ по разработке спортивного самозарядного пистолета проводились перед приемкой результатов разработки. В ходе испытаний проверяли правильность сборки и взаимодействия оружия; прочность и безопасность механизма запирания; безопасность работы автоматики с сухими деталями и при стрельбе при температуре минус 30 градусов (после выдержки и обледенения), а также при стрельбе из разных положений и при стрельбе в интенсивном режиме.

Интенсивный режим пистолеты выдержали с блеском. При допуске до 20 задержек РГ120 выдал пять, а РГ120-1 – четыре. Все остальные показатели по безотказности без задержек. При опробовании пистолетов стрельбой и РГ120, и РГ120-1 показали отсутствие задержек на 54 выстрелах. Кроме того, по массе (без патронов) пистолеты меньше заявленных в ТУ характеристик на 7 и 8 г соответственно.