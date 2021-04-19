В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из важных задач, которые она решает – застройка промзон, так называемого «ржавого пояса» столицы, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится территория бывшего завода-гиганта «Серп и Молот» – одна из старейших промзон в столице.

Жилье бизнес-класса и концертный зал

Промзона «Серп и Молот», расположенная в интересном историческом и промышленном московском районе Лефортово, реконструируется уже несколько лет. Общая площадь реорганизуемой территории занимает 58 гектаров. Участок ограничен с запада улицей Золоторожский Вал, с юга – шоссе Энтузиастов, с востока – проездом Завода Серп и Молот.

В конце XIX века французский предприниматель основал здесь Товарищество Московского металлического завода. В советское время его национализировали и создали крупнейший в Центральной России завод.

Московский завод «Серп и Молот» был флагманом металлургии своего времени – сначала с мартеновскими, а с 1970-х годов – с электропечами. Когда в 1990-х производство резко сократилось, а в начале XXI века цеха были законсервированы, завод прекратил свою деятельность, рассказывает руководитель профиля бакалавриата «Экономика города» экономического факультета РУДН Вероника Холина.

Согласно проекту, размещенному на сайте столичного стройкомплекса, на месте бывшего завода появится современный жилой район с социальной инфраструктурой и объектами досуга. Площадь новой застройки составит более 1,5 миллионов квадратных метров, в том числе 1,1 миллиона – это жилье. Новый район рассчитан на 19 тысяч жителей и 26,5 тысяч работающих – как ожидается, именно столько рабочих мест даст городу эта территория.

Помимо жилья, здесь построят медиацентр и Дом культуры и музыки, который будет создан на базе реконструированного производственного здания. Проект ДК, разработанный одним из ведущих мировых бюро в области строительства концерт-холлов – голландским «Бентхем Крауэл», сстанет достопримечательностью не только нового района, но и всего города, отмечают в стройкомплексе. Это будет современный концертный зал на 3,7 тысячи мест.

Кроме того, 30% территории благоустроят. В августе 2019 года там уже открылся парк «Зеленая река» с необычным мостом на «чашах», амфитеатром с креслами-качелями, лабиринтом в «вековом дубе», гигантской песочницей и «облаком» из пеньков.

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Престижный квартал

Реновация промзоны «Серп и Молот» – пример комплексного конкурентного подхода застройки жилыми кварталами бизнес-класса. По мнению Холиной, это будет один из престижных кварталов Москвы со всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни и объектами, важными для жителей других районов.

«Планировкой квартала занимались профессиональные архитектурные бюро, что позволило учесть последние градостроительные новации и рассчитать необходимые объекты социальной инфраструктуры. Позитивно, что в новом районе будут и реконструированные здания, напоминающие историческое прошлое района, зеленые пространства», – считает эксперт РУДН.

По ее мнению, музей истории района и славного завода был бы хорошим дополнением к проекту.

Реконструкция промзоны «Серп и Молот» – один из наиболее интересных проектов по реновации, призванный обеспечить городу новые точки притяжения, уверен директор направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Алексей Ефанов. Этот проект предусматривает создание множества уникальных общественных объектов: парковые территории, жилые кварталы – и все это в современных архитектурных и ландшафтных решениях.

«Вкупе с хорошей транспортной доступностью можно не сомневаться в том, что новые объекты станут одним из излюбленных мест для посещения москвичами и гостями города, а жилая недвижимость будет востребованной», – считает эксперт SRG.

С тем, что застройка промзоны и облагораживание территории пойдет только на пользу городу, согласен гендиректор агентства недвижимости Homeway, эксперт в сфере недвижимости МГО «Опора России» Марсель Ахметшин. После реновации здесь появятся новые современные квартиры, школы, детские сады, спортивные сооружения, зазеленеют парки и зоны отдыха.

«Однако в планах развития зоны «Серп и Молот» я не увидел количество запланированных парковочных мест для автотранспорта, нет в планах и полноценной художественной и музыкальной школы. Думаю, коллегам, отвечающим за развитие и застройку этой промышленной зоны, следует обратить на это внимание», – добавил эксперт.

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Светлое будущее для грязной территории

С одной стороны, этот проект решает огромное количество проблем развития территории, уверена Холина. Ведь после закрытия цехов в пустующих зданиях бывшего завода часто возникают пожары последнее крупное возгорание было в октябре 2020 года.

«С другой стороны, возникают определенные опасения по поводу экологической ситуации на территории промзоны: металлургическое производство является одним из наиболее опасных с точки зрения воздействия на окружающую среду», – напоминает Холина.

Впрочем, и этот вопрос в случае с промзоной «Серп и Молот» решается: план развития территории подразумевает рекультивацию земель. Эксперт обращает внимание на то, что застройка промзон идет при соблюдении строгих норм, которые не позволят девелоперу построить дома на загрязненной территории. Кстати, застройщиком здесь выступает компания «Донстрой».

Холина приводит в пример удачный опыт экологической реновации территорий: The High Line парк в Нью-Йорке (США), построенный на грузовой железнодорожной линии; и ландшафтный парк Duisburg Nord на территории металлургического завода «Дуйсбурге» (Германия), где удалось, с одной стороны, сохранить целостность производственных построек, а с другой – придать им новые функции. Так, на территории старого газгольдера был создан бассейн для дайвинга, а на территории одного из цехов – концертный зал.

В России тоже есть примеры эффективной реновации на территории экологически опасных объектов. Одним из самых известных, по словам Холиной, является эко-индустриальный технопарк, созданный в рамках проекта «Реновация старого демидовского завода» в Нижнем Тагиле.

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Гигант уходит в небытие

Реновация промзон – это положительная тенденция развития городов, которая позволяет вдохнуть новую жизнь в огромные территории, считает специалист по строительству и эксплуатации сети ресторанов быстрого питания «Грильница» Евгений Мердешев. Здесь одновременно можно развивать малый и средний бизнес, творческий потенциал жителей, а также рекреационную функцию, что важно при современном темпе жизни.

«Территории бывших заводов-гигантов обладают огромными ресурсами: на них в избытке можно получить электрическую энергию, водо- и теплоснабжение, что позволяет на одной площади организовать самые разнообразные объекты инфраструктуры, бизнеса, досуга горожан», – поясняет Мердешев.

С другой стороны, закрытие такого крупного завода – большая утрата для города и для всей страны, считает основатель и CEO компании «ЕКТА Менеджмент», автор телеграм-канала «Технопарки Москвы» Екатерина Наумова.

«Завод «Серп и молот» – знаковое предприятие на карте и в истории Москвы. Славный завод с более чем вековой историей, которая завершается на наших глазах, предприятие уступает место жилому кварталу», – сожалеет эксперт.

Она согласна с тем, что полному циклу металлургического производства в городе не место. Однако это вовсе не значит, что его нужно просто стереть с лица города.

«Такое крупное производство – это огромный кадровый ресурс, инженеры и ученые, это мощности для НИОКР, сопутствующая инфраструктура», - отмечает Наумова.

Однако, по ее информации, часть производства была релоцирована в городе Ярцево Смоленской области, однако наработанные за более чем 100 лет ресурсы сохранять не стали.

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