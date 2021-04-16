РИАМО - 16 апр. Бабочки-лимонницы проснулись в лесах Подмосковья после установления теплой и солнечной погоды, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Подмосковье лимонницу можно встретить в редкостойных лесах, в том числе и хвойных, на лесных просеках, заливных лугах, парках и садах. Они очень важны для природы, потому что начинают опыление растений, когда другие насекомые еще спят.

«Жизненный цикл лимонниц намного дольше, чем у других видов. И не удивительно – феноменальный механизм выживания помогает ей прожить в условиях дикой природы более 9 месяцев! А все благодаря тому, что эти бабочки умеют «останавливать время жизни». Они постоянно впадают в многочисленные диапаузы - состояния физиологического торможения обмена веществ и остановки жизненных процессов», - сообщает пресс-служба.

В такие диапаузы бабочки могут впадать раз несколько недель или дней. Когда погодные условия становятся достаточно комфортными для продолжения питания, они просыпаются.

Размах крыльев лимонницы составляет 62 мм. Они имеют три пары лапок и длинный хоботок. Самки окрашены в более бледный желтый цвет, чем самцы.