РИАМО - 16 апр. Сотрудники столичного Роспотребнадзора занялись расследованием факта обнаружения пробирок с кровью в районе Гольяново, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что пробирки были обнаружены разбросанными на дороге. Они могут принадлежать компании «Гемотест».

«Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе проводится расследование по факту обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уже приняты меры по вывозу найденных пробирок. Окружающая территория ограждена.

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