РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. В пятницу полицейские при осмотре квартиры жителя Балашихи, устроившего стрельбу во дворе одного из домов на улице Дмитриева, изъяли оружие и 42 патрона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть территориального отдела полиции МУ МВД России «Балашихинское» поступили сообщения о том, что во дворе одного из домов на улице Дмитриева неизвестный стреляет в воздух из предмета, похожего на автомат. Участковые уполномоченные полиции установили правонарушителя и доставили его в отдел полиции. Им оказался 20-летний местный житель.

«При проведении осмотра его квартиры обнаружен и изъят охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела, а также 42 патрона светозвукового действия. Изъятое оружие направлено на исследование», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении.