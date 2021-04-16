РИАМО - 16 апр. Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что если страны СНГ до 15 июня не заберут своих незаконных мигрантов, то Россия может закрыть свои границы, сообщает «Интерфакс».

Такое решение было озвучено на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

«Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — подчеркнул Горовой.

Из-за пандемии коронавируса некоторые мигранты успели покинуть Россию, но не смогли вернуться назад. Другие, наоборот, не смогли вернуться на родину.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о продлении до 15 июня 2021 года права пребывания или проживания в России.

Сегодня на территории России находятся свыше 332 тыс. нелегалов из Узбекистана, 247 тыс. — из Таджикистана, 152 тыс. — с Украины, а также большое число граждан Азербайджана, Киргизии, Армении, Молдавии и Казахстана.