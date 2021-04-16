РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Врачи Люберецкой областной больницы успешно прооперировали перенесшего коронавирусную инфекцию пациента с онкозаболеванием, после лечения его выпишут под амбулаторное наблюдение онколога по месту жительства, сообщили в учреждении здравоохранения.

Пациент поступил в хирургическое отделение стационарного отделения №3 Люберецкой областной больницы 1 апреля с коронавирусом, двусторонней вирусной пневмонией средней степени тяжести, 25% поражением легких и кишечным кровотечением.

В отделении пациенту в полном объеме провели терапию, направленную на лечение пневмонии, компенсацию дыхательной недостаточности, интоксикационного синдрома. В ходе лечения больного дообследовали, выявив опухоль ректосигмоидного отдела толстого кишечника с признаками распада опухолевой ткани, кровотечением.

Хирурги прооперировали пациента 14 апреля под эндотрахиальным наркозом с целью исключения развития осложнений: кровотечения, перфорации опухоли с формированием перитонита.

«Благодаря профессиональной и слаженной работе врачей под руководством заведующей хирургическим отделением Дарьи Саенко пациент получил полную сопроводительную терапию от коронавирусной инфекции, а также был успешно прооперирован от диагностируемой опухоли», - говорится в сообщении.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>