РИАМО - 16 апр. Запивать стресс алкоголем нельзя, так как негативные последствия его употребления часто перевешивают желаемый транквилизирующий эффект, сообщает Nation News.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Михаил Кумов отметил, что реагировать на стресс нужно адекватно, тогда серьезных последствий для организма не будет.

«Умение объективно оценивать происходящее, понимать свои реакции и, самое главное, управлять ими — все это является фундаментом <...> крепкого психического здоровья», — сказал Кумов.

Он добавил, что стрессовый фактор не так опасен, как неадаптивная саморазрушающая реакция на него. Из-за того, что все люди разные, их реакция может отличаться при равных условиях. В этом играют роль такие факторы, как воспитание, жизненный опыт, мотивация и прочие.

Кумов отметил, что при затяжном стрессе, а также депрессивном характере психологического состояния, врач, к которому человек попал на прием, может назначить ему медикаментозную терапию, идущую параллельно.

Врач-психотерапевт сказал, что в таком случае человеку могут назначить препараты из группы транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков, ноотропов, а также общеукрепляющую терапию.

Если выраженность симптомов стресса не находится на критическом уровне, его можно побороть самостоятельно. Для это можно заняться спортом, йогой, путешествиями и хобби.