РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 апр. Камерный концерт классической музыки «В дружбе с альтом» состоится 22 апреля в 18:30 в Мытищинском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба музея.

Исполнители - квартет альтов ГАСО имени Светланова: Марианна Пулькис, Апет Асян, Евгений Щербино, Антон Хлынов. В концерте примет участие также Ольга Беляева - альт (ГАСО имени Светланова). Ведущая концерта - Екатерина Кириллова.

Программа мероприятия: Жан-Мари Леклер «Соната для двух скрипок в переложении для двух альтов»; Георг Филипп Телеман, концерты 1, 3 для четырех альтов; Макс Регер «Сюита 1 для четырех альтов»; Бела Барток «Микрокосмос», 4 пьесы для четырех альтов; Кристофер Лоури «Романс для четырех альтов».

Пришедшим на мероприятие расскажут, что такое альт, историю его создания, какую роль он играет в музыке.

Место проведения: улица Мира, дом 4. Цена билетов - 300 рублей. Подробности можно прочитать на сайте Мытищинского историко-художественного музея.