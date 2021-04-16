РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Второго мая в городском округе Люберцы для жителей организуют бесплатные дополнительные автобусы до Ново-Люберецкого кладбища, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

«На Пасху дополнительно будут организованы бесплатные автобусы маршрута №41 от станции Люберцы-1 до Ново-Люберецкого кладбища с 8:00 до 15:00 с интервалом 30 минут. В 15:30 - последнее отправление от Ново-Люберецкого кладбища. Посадка будет осуществляться у диспетчерского пункта на разворотной площадке по адресу: улица Волковская, дом №11», - отметил Криворучко.

Он пояснил, что в апреле-июне 2021 года днями массовых посещений определены 25 апреля (Вербное воскресенье), 1-2 мая (Пасха), 9 мая (Красная горка, День Победы), 11 мая (Радоница, поминовение усопших), 20 июня (День Святой Троицы).

В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обратиться в Люберецкую ритуальную службу, расположенную по адресу: улица Кирова, дом №6. Часы работы: понедельник-суббота с 09:00 до 17:00, телефон: 8(495)503-01-40.