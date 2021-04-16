РИАМО - 16 апр. За минувшую неделю в медицинские учреждения Москвы обратились 54 человека с жалобами на укусы клещей, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Укусы в основном произошли на территории Московской области – 26 случаев, а также Тверской области – 10 случаев. Также зарегистрированы единичные случаи укусов во Владимирской, Тульской, Иркутской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Ингушетии и Крыму, а также в Турции.

На территории Москвы зарегистрировано два случая присасывания клещей во время посещения национального парка «Лосиный остров».

Эпидемиологи исследовали 26 клещей, доставленных населением, из них два клеща положительных на иксодовый клещевой боррелиоз.

С января текущего года против клещевого вирусного энцефалита привито более 10 тыс. человек, в том числе – более 3,7 тыс. детей.