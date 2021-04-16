РИАМО - 16 апр. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, которого подозревают в совершении четырех эпизодов насильственных действий сексуального характера над детьми, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В ведомстве полагают, что факты насилия были совершены с 2015 по май 2019 года. Подозреваемый, представляясь врачом, ввел детей в заблуждение относительно своих действий, и совершил в отношении них иные насильственные действия сексуального характера. Все происходящее он фотографировал.

Преступления были совершены в арендованном нежилом помещении на улице Чечерина, а также в квартире жилого дома по Ярославскому шоссе в Москве.

О произошедшем стало известно из рассказа одной из потерпевших в медучреждении, сотрудники которого сразу обратились в полицию. Мужчину задержали. Для проверки его психического здоровья будет назначена экспертиза. Расследование продолжается.

Фигурант может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Бабушкинский отдел СК просит возможно пострадавших или обладающих какой-либо информацией обратиться в следственное подразделение по адресу: 17-й проезд Марьиной рощи, д. 4 (4 этаж) или по телефонам: 8 (495) 587-77-63, 8 (495) 690-25-28 (круглосуточно, телефон доверия) или «02».