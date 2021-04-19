РИАМО – 19 апр. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) принял участие во встрече с населением по теме экологии Юго-Восточного округа, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы. Представители предприятия ответили на вопросы жителей, связанные с экологической модернизацией завода, сообщает пресс-служба МНПЗ.

Диалог состоялся в рамках выездного приема граждан заместителем природоохранного прокурора Москвы Мариной Сергеевой и помощником прокурора Ольгой Безверховой.

Пришедшие на прием жители обратились с вопросами о соблюдении требований природоохранного законодательства на территории Юго-Восточного округа Москвы, а также о программе модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода. На все заданные вопросы даны разъяснения.

Представители Московского НПЗ рассказали о проектах комплексной программы развития, реализованных за 10 лет, благодаря которым воздействие на окружающую среду снижено в четыре раза. С 2011 года Московский НПЗ полностью ликвидировал открытые источники испарений, на 80% обновил производственное оборудование, перешел на технологии замкнутого цикла водопотребления.

Контроль за воздействием на атмосферу осуществляет первая в отрасли автоматизированная система мониторинга воздуха. Данные в автоматическом режиме передаются государственным контролирующим органам. Жители могут следить за экологической обстановкой с помощью специального экрана — Экоинформера, расположенного в районе Капотня, и на сайте предприятия.

«В рамках организованного выездного приема населения очень важно дать полноценные ответы на обращения жителей по вопросам экологии и соблюдения природоохранного законодательства. Стоит отметить плодотворное взаимодействие с Московским НПЗ. Предприятие открыто к диалогу и предоставляет необходимую информацию. Все заданные вопросы останутся на контроле ведомства», — отметила заместитель природоохранного прокурора г. Москвы Марина Сергеева.

Руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин подчеркнул, что программа развития Московского НПЗ проходит под пристальным вниманием общественности.

«У жителей есть возможность лично оценить ход экологической модернизации. Для этого мы организуем визиты на производственную площадку, в том числе в онлайн-режиме, проводим регулярные встречи с жителями. Это позволяет оценить работу предприятия и получить ответы на вопросы по охране окружающей среды, производственному циклу, промышленной безопасности», — добавил Ерохин.