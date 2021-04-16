РИАМО - 16 апр. Работы по возведению образовательного комплекса Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном ведутся в соответствии с графиком, план работ на неделю выполнен, на объекте работают 98 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

За неделю динамика строительной готовности составила 0,25%. К строительным работам дополнительно привлекли 25 человек. Общая строительная готовность объекта составляет 3,25%.

«Сейчас на объекте 98 рабочих и 11 единиц строительной техники. В ходе строительства учебного корпуса выполнили устройство бетонного основания, ведутся работы по армированию и бетонированию стен техподполья. В рамках возведения детского технопарка и кампуса выполнен план по вертикальной планировке территории, ведется устройство временных дорог», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Образовательный комплекс возводят в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

Первая очередь представляет собой учебный корпус, ввести его в эксплуатацию намерены в августе 2022 года. Ввод в строй второй очереди — детского технопарка и кампуса — запланирован на август 2023 года.

На базе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы планируют создать целый образовательный кластер естественно-математической направленности.