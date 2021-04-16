РИАМО - 16 апр. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в эксклюзивном интервью kp.ru, что в 1999 году был награжден золотой Звездой Героя России за выполнение задач на Кавказе, связанных с риском для жизни.

«Было несколько операций. Первая из них была в 1992 году, она действительно была первая в этой части, в Южной Осетии. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну много там сопутствующих было вещей. Именно тогда я, может быть, впервые познакомился с моздокским госпиталем», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что в то время шла война Грузии с Южной Осетией и с Абхазией, а также вооруженный конфликт в Приднестровье.

Министр обороны отметил, что в те годы на постсоветском пространстве сформировался алгоритм миротворчества и остановки войны.

«Тогда остановили эти войны. Впервые услышал о присвоении звания Героя, когда мы стояли перед парадом 9 Мая, проходил Борис Николаевич (Ельцин – ред.). И говорит: «Надо дать Героя». После этого прошло почти 5 лет», — добавил Шойгу.

Звание Героя РФ было присвоено Шойгу в сентябре 1999 года. Тогда он занимал пост главы МЧС России.