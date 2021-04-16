РИАМО - 16 апр. В столичном районе Гольяново на дороге обнаружили выброшенные пробирки с кровью, они могут принадлежать компании «Гемотест», сообщается на сайте телеканала «360».

Ранее СМИ сообщили о том, что пробирки с кровью нашли жители на улице Курганской.

«Мы разбираемся с ситуацией: уточняем, как, когда и по чьей вине эти пробирки оказались на улице. Пока определенно можем сказать то, что они были направлены на утилизацию», — сообщили телеканалу в пресс-службе «Гемотеста».

Там же добавили, что вывозом медицинского мусора занимается подрядная организация.