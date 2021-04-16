РИАМО - 16 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга глав регионов России в марте по упоминаемости в соцмедиа, рейтинг составлен с учетом сообщений в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и других форумах и блогах, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Воробьев занял третье место в рейтинге. В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым), Радий Хабиров (Башкортостан).

Так, в соцсетях обсуждали заявление губернатора Подмосковья о рассрочке платежей для жителей и освобождении от штрафов на неуплату счетов по ЖКУ из-за холодов. Помимо этого, цитировали слова Воробьева о том, что около 350 тыс. человек в Московской области вакцинировали от коронавирусной инфекции.

Кроме того, в соцсетях обсуждали заявление губернатора, что семьи погибших и пострадавших в результате взрыва в доме в Химках получат денежные компенсации.

Для составления рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, других форумах и блогах.