РИАМО - 16 апр. Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» взяли пробы и забраковали семь партий хлебобулочных изделий и две партии мукомольно-крупяных изделий общим весом 57 кг в первом квартале 2021 года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Специалисты исследовали 31 пробу хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, 134 пробы по микробиологическим и 38 проб по физико-химическим показателям. По мукомольно-крупяным изделиям взяли 36, 52 и 4 пробы соответственно.

Химических и микробиологических загрязнений токсичными элементами, пестицидами и митотоксинами не обнаружили. Влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другие физические показатели отклонялись от нормы в 7% взятых проб.

Ответственные лица выявлены и привлечены к административной ответственности. Контрольные мероприятия продолжаются.

По данным Роспотребнадзора, хлебобулочные изделия обеспечивают около 40% ежедневно необходимых человеку калорий.

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