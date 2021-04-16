РИАМО - 16 апр. В столице заработает информационный сервис с графиком отключений горячей воды, это произойдет после 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ», – сказал Бирюков.

Он добавил, что плановые отключения, необходимые для качественной подготовки к отопительному периоду, начнутся с 11 мая.

Бирюков напомнил, что горячая вода отключается на срок до десяти дней. Отключение необходимо для того, чтобы провести профилактические работы на теплосетях и оборудовании системы теплоснабжения.

Так, по словам заммэра, гидравлические испытания на свыше 16 тыс. км сетей выполнят до 1 сентября. Для испытаний и ремонтов участки теплосетей выводятся из эксплуатации поочередно. Далее подача теплоносителя, который обеспечивает нагрев воды, на тепловые пункты на время прекращается.

Сервис разместится на портале mos.ru, сайтах www.moek.ru, www.online.moek.ru, а также в мобильном приложении «Моя Москва».

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