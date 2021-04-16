РИАМО - 16 апр. Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова рассказала, что активная вакцинация россиян от Covid-19 снизит шансы на новый всплеск заболеваемости осенью 2021 года, сообщает Nation News.

«Все зависит от скорости вакцинации населения. Сейчас наши научные институты разрабатывают вакцину, которая в себе будет содержать два компонента: и против коронавируса, и против гриппа. Другие разрабатывают вакцину против коронавируса и против кори, комплексные, двухкомпонентные вакцины», – сказала Малинникова.

Она добавила, что положительный опыт вакцинации от гриппа уже есть. Так, заболеваемость им упала до низких показателей после достижения высокого процента вакцинации граждан от гриппа каждый сезон.

Российская Федерация стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции, а именно препарат «Спутник V». На текущий момент в стране проводится кампания по вакцинации россиян с использованием отечественных препаратов.

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 8 995 новых случаев Covid-19. В 13% случаев не было клинических проявлений болезни. Количество летальных исходов за сутки составило 397, выздоровели 9 109 человек.

С начала пандемии выявили 4 684 148 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных исходов за это время составило 104 795, выздоровели 4 310 557 человек.

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