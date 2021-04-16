РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 апр. В четвертом квартале 2021 года в Домодедове планируют завершить строительство оптово-распределенного комплекса сельхозназначения, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

На данный момент на объекте выполнено устройство фундаментов, ведутся работы по устройству несущего каркаса здания, ограждающих конструкций, внутренних и наружных инженерных сетей и сооружений.

«Застройщиком выступает ООО «Дельта», - сказал начальник Главгосстройнандзора Артур Гарибян.

При строительстве задействованы 210 работников и 72 единицы техники. Склад будет предназначен для хранения сельхозпродукции.