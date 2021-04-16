РИАМО - 16 апр. В подмосковном Раменском округе завершилась реконструкция остановочного пункта Вялки Казанского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Центральной ППК.
На платформе заменили конструктивные элементы и покрытие, установили краевые балки с антискользящим покрытием и пандус. Для слабовидящих пассажиров уложили полосы безопасности из тактильной плитки.
Кроме того, в рамках реконструкции были установлены навесы, современное светодиодное освещение, новые лавочки и урны, обновлена навигация, организована система визуального и вербального информирования.
Во время проведения работ пассажиры электричек пользовались временными деревянными платформами.
Реконструкция и модернизация остановочных пунктов проходит в рамках совместной инвестиционной программы ЦППК и РЖД, направленной на повышение комфорта пассажиров.
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