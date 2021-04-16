РИАМО - 16 апр. Все подмосковные муниципалитеты обеспечены необходимыми инструментами и инвентарем, чтобы каждый желающий мог принять участие в общеобластном субботнике 24 апреля, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

К субботнику подготовили лопаты, грабли, метлы, мешки для мусора, тачки и перчатки. В каждом муниципалитете инвентарь будут выдавать на общественных территориях и во дворах, сформирован список таких мест. Посмотреть перечень мест можно на сайтах министерства благоустройства Московской области, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и администраций.

«Общеобластной субботник запланирован на 24 апреля, но по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева задача всех муниципальных служб — приводить территории в порядок каждый день», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что в приоритете уборку проведут на объектах памяти Великой Отечественной войны, на общественных территориях, во дворах, парках, объектах социнфраструктуры, услуг и торговли.

Девиз мероприятий по уборке: «Весна – время перемен!». Во дворах убирают мусор и уличный смет, моют твердые покрытия, ликвидируют сухостой, обновляют лавочки, урны, проводят опиловку деревьев, ремонтируют и красят малые архитектурные формы, детские площадки и бордюры.

В парках и на общественных пространствах также обустраивают клумбы, приводят в порядок ограждения, проезды, тротуары, высаживают кустарники и деревья.

Жители Подмосковья могут до 23 апреля выбрать вид работ, в которых примут участие, в чатах общественных советов. Чтобы присоединиться к чату, нужно перейти по QR-коду, который должен быть размещен на информационных стендах в парках.

В рамках субботника также проведут знакомство жителей с единой платформой для всероссийского голосования Минстроя России. Голосование за объекты благоустройства пройдет в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» с 26 апреля по 30 мая на сайте 50.gorodsreda.ru. Волонтеры во время субботника расскажут, как принять участие в опросе.