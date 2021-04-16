РИАМО - 16 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России не допустили «европейскую» ситуацию распространения Covid-19 и вынужденный локдаун благодаря системной организации работы здравоохранения, сообщает «Интерфакс».

По словам Собянина, практически ни одна мировая страна не смогла добиться того, чтобы амбулаторное первичное звено, скорая помощь, стационарная помощь и лабораторный сервис начали работать как единая система.

«Нам это удалось, поэтому у нас и меньше всего ограничений, более спокойное прохождение пандемии, которое сохраняет экономическую активность населения, меньший удар по другим экономическим секторам», – сказал Собянин в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

Он добавил, что в жестких локдаунах, в которых живут страны Европы, большое количество секторов не работает. В России пройти этапы пандемии увереннее удалось не только благодаря сохранению, но и укреплению медицинской системы. Так, при лечении каждого пациента ему предоставлялась практически персональная помощь.

Собянин отметил, что переживать пандемию было проще психологически посредством свободного движения и перемещения. Поддержку в это время были готовы обеспечить волонтеры, общественные организации и государство.

К серьезным последствиям могли привести неправильные решения, которые нужно было принимать исходя из «медицинских соображений», а также с учетом экономической, политической, социальной и других ситуаций.

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