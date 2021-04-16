РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. В Балашихе 19 и 20 июня во второй раз пройдет масштабный фестиваль «Пространство танца», детали организации мероприятия обсудила министр культуры Московской области Елена Харламова с главой округа Сергеем Юровым, представителями администрации, дирекции парков и авторами идеи фестиваля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Впервые фестиваль «Пространство танца» прошел в Балашихе в сентябре 2020 года. Тогда в парке «Пехорка» выступили более 500 участников из разных городов страны. Они сражались за право называться лучшими в восьми номинациях: Hip-hop, Illusion dance, Popping, Electro dance, Locking, Break dance, Krump и Dance show.

«Этот фестиваль собирает огромное количество молодежи, которая танцует уличные танцы. Это особый стиль, в котором больше 10 направлений, и уникальная молодежь, которая увлечена тем, что она делает. Это производит большое впечатление, поэтому в текущем году мы решили расширить фестиваль. Он пройдет 19 и 20 июня», - сказала Харламова.

Она добавила, что было принято решение не ограничиваться только Балашихой или Московской областью.

«Мы готовы принять всех от Калининграда до Владивостока. Конечно, работаем над оригинальной программой, чтобы фестиваль был интересен не только для участников, но и для зрителей», - подчеркнула Харламова.

По словам исполнительного продюсера фестиваля «Пространство танца» Александра Блохина, в прошлом году успели провести фестиваль, когда ослабили коронавирусные ограничения, но, к сожалению, их все равно было достаточно много. Поэтому не все танцоры, которые хотели принять участие, сумели это сделать.

«У нас были квоты: по 50 человек на каждую номинацию. Мы надеемся, что этим летом мы сможем пригласить больше участников», - отметил Блохин.

В прошлом году кроме соревновательных площадок в парке «Пехорка» разместились чилаут-зона и джем-площадка для зрителей. На этот раз фестиваль планируют вывести за пределы парка: площадь перед ним может стать центром танцевального перфоманса. А на территории самого парка сделают больше локаций. Здесь разобьют шатры, в которых художественные руководители фестиваля проведут образовательные семинары.

Автором фестиваля «Пространство танца» стал руководитель областного центра культурных инициатив Вадим Петров. Событие проходит при поддержке министерства культуры Подмосковья.