РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. На предприятии «Звезда» городского округа Люберцы наградили победителей «Космического диктанта», посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.

Окружной диктант провели 8 апреля на базе Центральной детской библиотеки «Бригантина», его участниками стали 104 человека - школьники, студенты колледжей и горожане, которым интересна тема космоса.

Лучшие результаты в «Космическом диктанте» показали Наталья Шепелева, Денис Черненки и Александр Гусельников. Они получили уникальную книгу «Звезда. Годы, события, люди» с автографом из рук автора - советника генерального директора АО «НПП «Звезда» Николая Дергунова, а также дипломы победителей. Кроме того, написавшие диктант получили сертификаты участников.

После церемонии награждения Дергунов провел экскурсию по музею предприятия.

Победителем в детской категории стал Черненки. Специальный приз вручили Гусельникову. Ребята учатся в гимназии №5, увлекаются космосом, много читают и смотрят фильмы на эту тему. Победителем во взрослой категории стала воспитательница детского сада №59 Наталья Шепелева.