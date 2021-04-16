РИАМО - 16 апр. Новое офтальмологическое оборудование поступило в медицинские организации Подмосковья в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения региона на 2021-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Речь идет о бесконтактных компьютерных тонометрах и тонометрах для измерения внутриглазного давления.

«Не всегда заболевания органа зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определенного момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии и своевременно начать лечение», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что закуплено 228 аппаратов для диагностики зрения. Аппараты направят в Раменскую, Люберецкую, Мытищинскую, Ногинскую и другие областные больницы.