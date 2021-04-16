РИАМО - 16 апр. С начала действия масочного режима в Московской области пассажиры «Мострансавто» приобрели в автобусах более 81 тыс. защитных масок, сообщили РИАМО в пресс-службе перевозчика.

«При этом на весенний период текущего года пришлось почти 3 тыс. продаж», - уточнили в пресс-службе.

Среди способов оплаты покупки наибольшей популярностью у пассажиров пользовались банковские карты и устройства с функцией бесконтактной оплаты. Таким способом за все время было совершено более 35,8 тыс. транзакций. На втором месте по популярности оказались транспортные карты «Стрелка» всех типов, которыми пассажиры расплатились 16,7 тыс. раз.

Пассажирам напомнили, что цена одной маски в автобусах «Мострансавто» составляет 5 рублей.

Оплатить покупку можно безналичным способом – картой «Стрелка», бесконтактной банковской картой или гаджетом с NFC-чипом, а также наличными средствами.