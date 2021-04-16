РИАМО - 16 апр. Пресненский районный суд Москвы в пятницу арестовал замглавы департамента экономической политики и развития столицы Леонида Кострому по делу о коррупции, сообщает пресс-служба суда.

Чиновника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Он останется под стражей до 14 июня.

По данным СМИ, Костроме вменятся получение взятки в размере 4 млн руб.

Операция по задержанию чиновника проходила на Новом Арбате. Ее проводили сотрудники ГСУ СК по Москве совместно с ФСБ.