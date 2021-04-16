РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Свыше 2 тыс. ям заделали на дорогах общего пользования в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе проходит весенняя уборка: территорию приводят в порядок после зимы.

Всего с начала года на дорогах общего пользования в горокруге Красногорск выявлено 3480 дефектов, более 2 тыс. из них уже устранено. Во дворах зафиксировано почти 3 тыс. ям, в настоящее время ведется их устранение. Основная часть работ завершится к концу мая.

«В этом году нам очень хорошо помогает областное министерство благоустройства, нам увеличили объем финансирования. Доведено уже порядка 77 млн рублей, благодаря этому мы сможет охватить дворы, где есть значительные разрушения на дорогах и тротуарах», - сказал первый заместитель главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Он также добавил, что с наступлением устойчивой теплой погоды в округе начнется масштабный ремонт дорог.

«Что касается дорог – в ежедневном режиме отрабатываем обращения граждан в социальных сетях и на портале «Добродел» и выполняем ремонт в рамках мероприятий по содержания дорог общего пользования», - заключил Волосевич.