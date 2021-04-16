РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Свыше 2 тыс. ям заделали на дорогах общего пользования в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе проходит весенняя уборка: территорию приводят в порядок после зимы.
Всего с начала года на дорогах общего пользования в горокруге Красногорск выявлено 3480 дефектов, более 2 тыс. из них уже устранено. Во дворах зафиксировано почти 3 тыс. ям, в настоящее время ведется их устранение. Основная часть работ завершится к концу мая.
Он также добавил, что с наступлением устойчивой теплой погоды в округе начнется масштабный ремонт дорог.
«Что касается дорог – в ежедневном режиме отрабатываем обращения граждан в социальных сетях и на портале «Добродел» и выполняем ремонт в рамках мероприятий по содержания дорог общего пользования», - заключил Волосевич.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии