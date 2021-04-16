РИАМО - 16 апр. В текущем году рабочие планируют закончить строительство 49,5 км дорог в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Москва сегодня продолжает активно заниматься формированием транспортного каркаса ТиНАО. Для улучшения транспортного обслуживания жителей новой Москвы мы развиваем инфраструктуру МЦД, строим метро, и, конечно, новые дороги», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что среди крупных проектов дорожного строительства – трасса М3 «Украина» – Середнево – Марьино – Десна длиной 12 км и оставшиеся участки Внуковского шоссе протяженностью свыше 5 км.

А до 2023 году в новой Москве появятся еще 71,7 км автодорог. Среди крупных проектов – трассы Варшавское шоссе – д. Андреевское – д. Яковлево, Воскресенское – Каракашево – Щербинка и Мамыри – Пенино – Шарапово.

С 2012 по 2020 в ТиНАО ввели в эксплуатацию 272,8 км автомобильных дорог, а также 58 искусственных сооружений и 36 пешеходных переходов.

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