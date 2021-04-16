РИАМО - 16 апр. В Москве и Подмосковье продолжается активная стадия пыления растений, что неблагоприятно сказывается на самочувствии аллергиков, следует из данных пыльцевого мониторинга Allergotop.

В пятницу в столичном регионе сохраняется высокий уровень содержания аллергенов в воздухе. В частности, пылят орешник, ива, вяз, клен, при этом доминирует пыльца ольхи.

Эксперты также пояснили, что продолжительность пыления растений зависит от текущих метеоусловий.

Ранее руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова сообщила РИАМО, что у человека с тревожным расстройством сильная сезонная аллергия может вызвать панические атаки, которые только усугубят течение болезни. Таким пациентам, помимо аллерголога, необходимо обращаться за помощью к психотерапевту.

Также Панова отмечала, что в некоторых случаях наличие аллергии у человека может служить прикрытием его неуверенности в себе и социофобии. Такие состояния также требуют коррекции у специалиста.