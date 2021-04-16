РИАМО - 16 апр. Последние три корпуса ЖК компании АО «СУ-155» в районе Северное Чертаново на юге столицы поставили на кадастровый учет в Росреестре, в ближайшее время обманутые дольщики получат ключи от долгожданных квартир. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Завершен один из самых проблемных объектов в московском долевом строительстве.

«Столичным Росреестром в первой декаде апреля принято решение о постановке на кадастровый учет всех трех корпусов проблемного ЖК на Балаклавском проспекте. Данный объект один из сложных с юридической стороны, т.к. документы на строительство выдавались еще в двухтысячных годах, и наиболее ожидаемый среди дольщиков — люди вложились в жилье более 10 лет назад», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию здания получили в конце марта. В трех корпусах, вместимость которых составляет 683 квартиры, предусмотрели подземную парковку на 346 машино-мест.

Квартиры ждали 389 пайщиков. В 2008 году было выдано первое разрешение на строительство объекта. Работы остановили из-за банкротства АО «СУ-155». Заканчивала стройку структура Банка Дом.РФ – ООО «РК Строй».

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в 2020 году в столице ввели в эксплуатацию 34 корпуса восьми ЖК обманутых дольщиков. В правах восстановлены почти 3 тыс. человек. В 2021 году планируют завершить строительство еще 58 корпусов проблемных ЖК в Москве.