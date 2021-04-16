РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 апр. В Домодедове на заседании совета депутатов муниципалитета обсудили меры поддержки предпринимателей, которые занимаются сельским хозяйством, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Одна из мер поддержки - льгота на земельный налог, при которой оплачивается только 5%. Она действует при соблюдении определенных условий. Было принято решение продлить ее действие.

Также совет депутатов поддержал новую редакцию правил по благоустройству городского округа Домодедово.

Кроме того, на заседании о проделанной работе отчиталась заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Елена Комисарова. Она отметила, что в приоритете всегда сохранение семьи, поэтому важно вести профилактическую работу с неблагополучными семьями.