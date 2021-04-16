РИАМО - 16 апр. ООО «Автотранссервис-13» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от подписания контракта с подмосковным футбольным клубом «Коломна» на перевозку спортсменов, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС России.

Проект контракта на перевозку направили в адрес перевозчика для подписания после его победы на электронном аукционе. В установленный срок фирма не подписала контракт.

На заседании комиссии областного УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Подмосковная антимонопольная служба выслушала доводы участников заседания и решила внести сведения об ООО «Автотранссервис-13» в реестр недобросовестных поставщиков.