РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 апр. В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово построили новую воздушную воздушную линию электропередачи протяженностью 60 м, сообщается на сайте АО «Мособлэнерго».

Работы выполнены в рамках технологического присоединения к сетям компании по заявлению потребителей, строящих частные дома на улице Народного Ополчения.

По договору техприсоединения от комплектной трансформаторной подстанции №499 была своевременно построена линия протяженностью 60 м, а также установлены две опоры. Новая ЛЭП будет обеспечивать электроснабжением несколько частных домовладений.