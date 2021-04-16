РИАМО - 16 апр. Более 570 тыс. кв. м промышленной и социальной недвижимости планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2021 году в Троицком и Новомосковском округах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Задача создания новых мест приложения труда на территории ТиНАО сегодня остается для нас крайне актуальной, с начала этого года здесь уже введено порядка 100 тыс. кв. м объектов социального и промышленного назначения, в которых будут созданы новые рабочие места, а по итогам года планируется ввести более 570 тыс. кв. м таких объектов», - сказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, количество рабочих мест в новой Москве в конце 2020 года превышало 255 тыс. Около 65% жителей округа уже нашли работу в его пределах.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что по количеству создания новых рабочих мест в ТиНАО лидирует сфера потребительского рынка и услуг. На втором месте с примерно равными показателями находятся сферы логистики, связи, топливно-энергетического комплекса и строительства.

С 2012 года в новой Москве открылись более 4,57 млн кв. м социальных и коммерческих объектов. Профессиональные вакансии появились в 19 школах, 54 детских садах и 15 объектах здравоохранения. Более 10 тыс. рабочих мест было создано на первых этажах жилых домов, где открылись мелкие объекты инфраструктуры.

Как искать работу в пандемию: советы специалиста по HR>>