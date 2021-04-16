РИАМО - 16 апр. В связи со сложными работами на участке МЦД-2 и будущего МЦД-4 Каланчевская – Курский вокзал движение поездов будет ограничено с 11:00 до 15:00 с 19 по 23 апреля, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

С 11:00 до 13:00 электрички будут курсировать в реверсивном режиме по одному пути. С 13:00 до 15:00 перегон будет закрыт для движения всех поездов.

В это время рабочие будут устанавливать дополнительный стрелочный перевод, который обеспечит связь главного хода и строящегося четвертого дополнительного пути. Одновременно с этим продолжится укладка пути, которая проводится с применением шумозащитных технологий, и сложные работы с использованием тяжелой техники, требующие приостановки движения поездов.

Также 17 и 18 апреля на участке Каланчевская – Курский вокзал с 13:00 до 15:00 движение поездов будет осуществляться по двум путям.

Расписание и маршруты электричек Курского и Рижского направлений МЦД-2 изменятся. Пассажирам рекомендуют заранее смотреть его на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Строительство нового четвертого главного пути на участке Каланчевская – Курский вокзал планируют завершить в конце мая. Летом он примет на себя всю нагрузку по пропуску поездов в реверсивном режиме. Первый и второй главные пути закроют на реконструкцию.

В этот период большинство пригородных поездов со стороны Нахабина будут следовать до станций Дмитровская, Рижская и до Рижского вокзала, а со стороны Подольска – до Курского вокзала. Организация реверсивного движения разгрузит участок Каланчевская – Курский вокзал и позволит приступить к демонтажу существующей инфраструктуры, строительству трех новых ж/д путей и дальнейшей реконструкции путепровода.

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