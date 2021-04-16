РИАМО - 16 апр. Следователи задержали 64-летнюю жительницу Москвы по подозрению в убийстве сожителя, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

ЧП произошло 15 апреля в квартире жилого дома, расположенного по улице Макаренко. У обвиняемой и ее 59-летнего сожителя во время распития алкогольных напитков произошла ссора.

Во время разногласий пенсионерка нанесла мужчине три удара ножом в грудь. Он скончался на месте ЧП.

Женщине предъявили обвинение, она признала свою вину. Вскоре ей выберут меру пресечения.