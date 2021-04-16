РИАМО - 16 апр. Депутаты Мособлдумы приняли изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области», которые позволят избавить участки от пересечения с границами территориальных зон, лесничеств, лесопарков и водных объектов. Об этом этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений Подмосковья.

Это изменение позволит эффективнее вовлекать земли в хозяйственный оборот. Большое количество сформированных земельных участков сельхозназначения имеют пересечения с границами территориальных зон, лесничеств, лесопарков, водных объектов. Участки с наложением на данные зоны по закону не могут быть предоставлены в аренду.

«Допустимая площадь земельных участков, которые можно сформировать для исключения наложений, определяется законом в размере не менее 2 га. Однако на практике такие участки, как правило, меньше допустимого размера, что делает их исключение и предоставление земли невозможным», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Принятие изменений в закон позволит формировать земельные участки менее 2 га при разделе, перераспределении или выделе из исходных участков для исключения пересечения с указанными зонами.