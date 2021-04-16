РИАМО - 16 апр. Жалобы на сложности передвижения пешеходов через ж/д станции из-за подтоплений поступают в Мособлдуму от жителей сразу нескольких городских округов, взять данную ситуацию на контроль поручил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, затруднения при подходе пассажиров к станциям и платформам уже были зафиксированы в Балашихе, Одинцове, Дмитрове и других муниципалитетах.

«Нужно не просто устранять подтопления, а выработать меры по недопущению таких ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры», – сказал Григорьев.

В настоящий момент 70% ж/д станций находятся в ненормативном состоянии. Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в начале апреля были обследованы все станции региона. Из 461 станции на 308 выявлены нарушения. Наибольшее количество станций в ненормативном состоянии расположены на Горьковском, Ярославском и Савеловском направлениях.

По словам первого замминистра транспорта региона Анны Кротовой, самые частые нарушения: прилегающая территория не убрана, либо требует благоустройства; отсутствуют условия для маломобильных групп граждан; не оборудованы подходы к станции или переходу. Еще на 103 станциях были выявлены подтопления.

Эти проблемы можно решить с помощью цифровизации жалоб и связки «Добродел-СКПДИ». Теперь жалобы, поступающие в «Добродел», будут автоматически направляться в систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Туда будут внесены все балансодержатели ж/д инфраструктуры: АО «Центральная ППК», Московская дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД» и Московская дирекция инфраструктуры.