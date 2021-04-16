РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 апр. В 2021 году в Домодедове запланирована реконструкция 63 км высоковольтных линий электропередачи и замена свыше 52 км неизолированного провода на современный и значительно более надежный, устойчивый к повреждениям самонесущий изолированный провод, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

«По поручению губернатора министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

За последнюю неделю выполнены ревизия и ремонт закрытой трансформаторной подстанции в деревне Кишкино, проведены необходимые ремонтные работы на воздушной линии 10 кВ в микрорайоне Востряково и расчистка трассы линии электропередачи в двух пролетах между опорами ЛЭП.

Выполняемые мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округа позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей в Домодедове.