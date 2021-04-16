РИАМО - 16 апр. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране успешно справляются с трудностями, вызванными пандемией коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«России удается справляться с этими сложностями успешнее других стран», — отметил глава российского кабмина.

По его мнению, это произошло из-за нескольких фактов. В том числе, из-за высокого профессионализма, мужества и преданности своему делу отечественных специалистов.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают не только в стационарных поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, прививки от коронавируса сделали уже свыше 8 млн россиян.

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