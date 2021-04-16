РИАМО - 16 апр. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого жителя Рузского городского округа за присвоение более 640 тыс. рублей за время работы продавцом на строительном рынке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что мужчина работал продавцом-консультантом по реализации лакокрасочных материалов. Подозреваемый, не пробивая чеки, отпускал товар покупателям, а вырученные деньги присваивал себе», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, за 8 месяцев мужчина успел продать товары из-под прилавка на сумму более 640 тыс. рублей. Присвоенные деньги он тратил на собственные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.